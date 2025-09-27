Muğla, İstanbul Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Muğla'nın doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin, İstanbul Turizm Fuarı'nda kurulan stantlar ve düzenlenen "Muğla Turizm Zirvesi" aracılığıyla tanıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 25-26 Eylül tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde üçüncü kez gerçekleştirilen İstanbul Turizm Fuarı'nın, 50 ülkeden 500 firmaya ve 15 bin turizm profesyoneline ev sahipliği yaparak sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olduğu belirtildi.

Fuarda, büyükşehir belediyesinin Bodrum, Marmaris ve Seydikemer belediyeleri ve turizm paydaşlarıyla birlikte yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, şehrin doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin kurulan stantlarla ve düzenlenen "Muğla Turizm Zirvesi" aracılığıyla katılımcılara tanıtıldığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Turizm Fuarı'nın yeni bir fuar olmasına rağmen kısa sürede büyüyerek sadece turizm profesyonellerini bir araya getiren önemli bir fuar haline geldiğini belirtti.

Aras, geçen yıla göre yüzde 30 büyüyen fuarın katılımlar ve sonrasında yaptıkları ölçümlerle yerli ve yabancı ziyaretlerin sayısına katkı sağladığını gördüklerini kaydetti.