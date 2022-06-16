Muğla, Isparta, Burdur için sağanak uyarısı

Muğla, Burdur ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00'den itibaren Muğla'nın Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile Isparta ve Burdur illerinde, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sağanağın aynı gün saat 20.00 civarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.