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Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat Göreve Başladı

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Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun yerine atanan Ali Canbolat, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Canbolat, karşılama töreninin ardından makamına geçti ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan görevi devraldı.

İl Emniyet Müdürü Canbolat için Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.

Dilberoğlu tarafından çiçekle karşılanan Canbolat, daha sonra karşılama mangasını selamladı.

Müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle selamlaşan Canbolat, ardından makamına geçti.

Canbolat, Muğla'da vatandaşlarla bir arada en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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