Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat Göreve Başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun yerine atanan Ali Canbolat, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Canbolat, karşılama töreninin ardından makamına geçti ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.