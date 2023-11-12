Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Batı ilçelerde başlayacak olan sağanak yağışın akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın batı ilçelerinde, zamanla il genelinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Güncel