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Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Batı ilçelerde başlayacak olan sağanak yağışın akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.