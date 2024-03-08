Üye Girişi
Haberler

Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Muğla için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer su baskını Fethiye Muğla Hava Durumu Doğal Afetler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Evren adayı Hakan Kıyak kimdir? Ali Gökmen kimdir? CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Gölbaşı adayı Ümit Göksu kimdir? Hasan Dalkıran kimdir? CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Hasan Dalkıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Güdül adayı İlhan Karaman kimdir? DEM Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Haymana adayı Mahmut Başaran kimdir? DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kahramankazan adayı Anıl Sabahattin Karlı kimdir? DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kalecik adayı Mustafa Demir kimdir? Orhan Çerkez kimdir? CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Keçiören adayı Sadık Yıldız kimdir? Sinan Akdeniz kimdir? AK Parti İzmir- Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz kaç yaşında, nereli? Erhan Güzel kimdir? CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kızılcahamam adayı Zeynep Tan Parlak kimdir? Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? AK Parti İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı kaç yaşında, nereli? Hasan Akgün kimdir? CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title