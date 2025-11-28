Haberler

Muğla Hastanesinde Kimyasal Madde Döküldü, İki Personel Müşahede Altında

Güncelleme:
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında yere kimyasal madde döküldü. Soluma yoluyla etkilenen iki personel müşahedeye alındı, hastane yönetimi önlem amaçlı olarak ameliyatları durdurdu.

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında yere kimyasal madde döküldü. Kimyasala maruz kaldığı değerlendirilen ve soluma yoluyla etkilenen 2 personel, müşahedeye alındı.

Olay, sabah saatlerinde hastanenin ameliyathane bölümünde meydana geldi. Rutin dezenfeksiyon çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal madde, zemine döküldü; hastane içinde kısa süreli panik yaşandı. Kimyasala maruz kaldığı değerlendirilen ve soluma yoluyla etkilenen 2 personel, müşahedeye alındı. Olası bir sağlık riskini önlemek amacıyla hastane yönetimi, ameliyatları geçici olarak durdurdu. Ameliyathane bölgesinde havalandırma ve kimyasal temizlik çalışmaları başlatıldı. Acil servisin bir bölümü de kimyasal maddeden etkilenen personel olması halinde müdahale edilebilmesi için boşaltıldı. Yetkililer, bunun tamamen önlem amaçlı alındığını vurguladı.

Haber – Kamera: Aziz ŞAHİN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
