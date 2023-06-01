Muğla Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Muğla Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Muğla Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, il ve ilçe eğitim yöneticileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurs eğiticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Hayat Boyu Öğrenme kapsamında halk eğitim merkezlerinde her yaş ve meslekten insanın ilgi yetenek ve beklentilerine uygun birçok faaliyetin gerçekleştiğini söyledi.

Muğla genelinde eğitim öğretim yılı başından bu yana Halk Eğitim Merkezleri tarafından 6 bine yakın kurs açılarak, bu kurslarda 32 bin kursiyere eğitim verdiklerini belirten Çay, "Aynı zamanda, bu sene köy yaşam merkezlerine dönüştürdüğümüz kapalı köy okullarımızda açtığımız halk eğitimi kurslarımızda da, köy kadınlarımıza dokumadan tarımsal üretime bir çok alanda verdiğimiz kurslarla aile bütçelerine katkı sağlayacak eğitimler sunduk." dedi.

Menteşe'de 563 kursun açıldığını ve bu kurslardan 15 binden fazla kursiyerin faydalandığını ifade eden Çay, insan emeğinin olduğu her faaliyetin, her ürünün çok değerli olduğunu dile getirdi.

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi etkinliklerinde, Muğla il birincisi olan Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu söylediği şarkılarla izleyicilerden alkış aldı.

Program sonunda serginin açılışı yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.