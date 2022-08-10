Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin köprüden şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin köprüden şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda Bayram G. idaresindeki 42 NB 647 plakalı otomobil, köprüden şarampole devrildi. Otomobilde sürücü ile A.Y, İ.Y. ve M.D. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince otomobilin kapısı kesilerek çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler

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