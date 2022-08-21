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Muğla haberleri! Muğla'da yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye ceza kesildi

Muğla haberleri! Muğla'da yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye ceza kesildi

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Muğla habere göre Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı, arama kaydı bulunan 12 şüpheli yakalandı.

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı, arama kaydı bulunan 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 147 ekip ve 456 jandarma personelinin katılımıyla 13 ilçede eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada dernek, kooperatif, iş yeri, iddia bayi, park, bahçe, sahil kenarı, mesire alanı ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kontrol edildi.

Bu kapsamda bir iş yerine kumar oynatmaktan adli ve idari işlem gerçekleştirilirken iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi hakkında ilgili kanun hükümlerince 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı.

10 bin 232 şahsın sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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