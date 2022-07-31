Muğla haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Farklı suçlardan kaydı bulunan A.G'nin Ortaca ile Dalaman ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini edinen jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından zanlı, Dalaman ilçesinde kaldığı evde gözaltına alındı.
Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Ömer Kundakçı - Güncel