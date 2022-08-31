Muğla haberleri: Muğla'da uçuruma düşen orman işçisi öldü Güncel Haberler Muğla gündem haberine göre MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesimi yaparken yaklaşık 35 metrelik uçuruma düşen orman işçisi Ramazan Saraç (25), hayatını kaybetti. MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesimi yaparken yaklaşık 35 metrelik uçuruma düşen orman işçisi Ramazan Saraç (25), hayatını kaybetti. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavaklıdere'nin Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanda meydana geldi. Ramazan Saraç, ağaç kesimi yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 35 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Saraç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ekiplerin yoğun uğraşıyla Ramazan Saraç'ın cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı. Ramazan Saraç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Güncel Haberler

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