Muğla haberleri | Muğla'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
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Muğla habere göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.
Düğerek Mahallesi pazar yerinde park halindeki 48 AHU 525 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevler kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olayda kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangının kamyonetin kasasında bulunan kağıt ve diğer malzemelerin alev alması sonucu çıktığı tespit edildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel