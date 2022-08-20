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Muğla haberleri | Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla haberleri | Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Muğla haberi... Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak Samet Erdoğan'ın kullandığı 48 ABT 445 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde B.Ş. yönetimindeki 34 LA 2464 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Burak Samet Erdoğan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Ölüdeniz Mahallesi Fethiye Güncel Haberler

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