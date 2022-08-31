Muğla haberleri! Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalandı Güncel Haberler Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, haklarında arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 10'u tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, haklarında arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 10'u tutuklandı. Jandarma ekiplerince Muğla ve ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Muğla Güncel Haberler

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