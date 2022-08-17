Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı. Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.S. (32) ile I.K. (39) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Datça ilçesi açıklarında dün, sahil güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalanmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alınmıştı. Güncel AA / Sebiha Arslan Sahil Güvenlik Komutanlığı Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.