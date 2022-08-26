Muğla haberleri! Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı Güncel Haberler Muğla yerel gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki sürücü adayının "drift" yaptığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki sürücü adayının "drift" yaptığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. S.A.B'nin trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek "drift" yaptığı 48 PT 781 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile motosikletli trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan C.J.Ç. (13) ve G.P. (17) yaralandı. Sağlık ekibince Fethiye Devlet hastanesine kaldırılan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ehliyeti 2 ay geri alınan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uyguladı. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Fethiye Muğla Güncel Haberler

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