Son dakika haberleri! Orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Güncel Haberler Son Dakika

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