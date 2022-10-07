Muğla haberleri | Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Muğla haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Güncel