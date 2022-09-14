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Muğla haber... Muğla'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Muğla haber... Muğla'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla gelişmesine göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.E. isimli şahıs Çetibeli yol kontrol noktasında yapılan kontrolde yakalanarak gözaltına alındı. E.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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