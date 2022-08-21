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Muğla haberleri! Muğla açıklarında sürüklenen motorsuz şişme bot Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Muğla haberleri! Muğla açıklarında sürüklenen motorsuz şişme bot Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Muğla gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde sürüklenen motorsuz şişme bot, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde sürüklenen motorsuz şişme bot, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Burgaz Sahili açıklarında sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu motorsuz şişme botun yardım talebinin bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu sevk edildi.

Ekipler, 2 kişiyi bota alıp karaya çıkartırken, şişme bot yedeklenerek kıyıya getirildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Güney Ege Muğla Güncel Haberler

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