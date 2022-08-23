Yunanistan'ın geri ittiği 2 göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botları gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yunanistan Marmaris Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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