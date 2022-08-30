Muğla haberleri | Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yılancık Adası güneyinde bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen hareketten yoksun lastik botta, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 Güney Afrika, 6 Kongo, 4 Gambiya, 4 Haiti, 2 Somali, 1 Mali, 1 Gine, 1 Yemen, 1 Sierra Leone, 1 Dominik uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Marmaris İçmeler İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler

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