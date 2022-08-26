Muğla haberleri! Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Bodrum ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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