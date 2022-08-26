Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haberleri! Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Muğla haberleri! Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Bodrum ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title