Muğla haberleri! Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 186 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 186 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 can salındaki 186 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Öte yandan göçmenlerin arasında ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Yunanistan Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla haberleri! Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.