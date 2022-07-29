Muğla haberleri! Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla bölgesinden gelen habere göre Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve can salları içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salında bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel AA / Sabri Kesen Yunanistan Marmaris Muğla Güncel Haberler

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