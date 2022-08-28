Muğla haberleri... Marmaris ve Datça açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında ülkeye yasa dışı yollarla giren 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında ülkeye yasa dışı yollarla giren 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir süre faaliyetleri takip edilen, "Pırıl1" isimli teknenin Marmaris Liman çıkışında kontrol edilmesi maksadıyla bölgeye gitti. Kumlubük önlerinde tekneyi durduran ekipler, 23 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi bota aldı. Göçmenler ve tekne Marmaris İçmeler İskelesi'ne getirildi. 2 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Datça ilçesi Palamutbükü açıklarında da bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye giderek, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmeni bota aldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Göçmen Muğla Güncel Haberler

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