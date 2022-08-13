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Muğla haberleri | Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Muğla haberleri | Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Çamlı Mahallesi Taşhan mevkisinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 14 arazöz, 1 su ikmal aracı ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

AA / Sabri Kesen - Güncel

112 Acil Çağrı Marmaris Muğla Güncel Haberler

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