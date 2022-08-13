Muğla haberleri | Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 81 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 81 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kızılada ve Kızıl Burun açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen hareketten yoksun lastik botta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Filistin, Suriye uyruklu 53; can salında Filistin, Haiti, Togo, Suriye, Kongo ve Orta Afrika uyruklu 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Marmaris İçmeler İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Güncel AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler

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