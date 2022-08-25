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Muğla haberleri: İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

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Muğla haberleri: İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Muğla habere göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken aracının şarampole yuvarlandığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken aracının şarampole yuvarlandığı bildirildi. Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenildi. Kaza, Yalıkavak yolu üzerinde meydana geldi. Tatlıses'in Araçta sıkıştığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kızının da yanında öğrenildi

BODRUM/DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Tatlıses Bodrum Güncel Haberler

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