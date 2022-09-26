Muğla haberleri... Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nde çocuklar için 'oyun odası' hazırlandı

Muğla haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde emniyet binasında bir oda, çocuklar için oyun odası olarak düzenlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emniyet binasında bir oda, çocuklar için oyun odası olarak düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nun koordinesinde yürütülen çalışma ile işlemleri için kuruma gelen vatandaşların çocukları için "oyun odası" projesi geliştirildi. Proje ile emniyette geçirilen sürede çocukların sıkılmaması amaçlandı.

Çocuk Büro Amiri Onur Güleç tarafından hazırlanan proje kapsamında çocuklara tahsis edilen bir odanın duvarları, çizgi film karakterleri ve hayvan resimleriyle boyandı.

Çok sayıda oyuncak da konulan oda, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için hizmete açıldı.