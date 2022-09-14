Muğla haberleri! Fethiye'de silinen "önce yaya" yazıları yenilendi Güncel Haberler Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde silinen "önce yaya" yazıları yenilendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde silinen "önce yaya" yazıları yenilendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, kentte özellikle okulların bulunduğu bölgelerdeki yollarda "önce yaya" yazılarının silindiği belirledi. Durumun Muğla Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi üzerine silinen yazılar ile yaya geçitleri ekipler tarafından yenilendi. Okul çıkışında öğrenciler trafik polisleriyle yenilenen yazılar önünde fotoğraf çektirdi. Ekipler tarafından öğrenciler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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