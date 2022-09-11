Muğla haberleri | Fethiye'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Güncel Haberler Muğla haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı. Karaağaç Mahallesi Alınca Sokak'taki elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine mahalleye yakın olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla direğe çıkan itfaiye erinin kurtardığı kedi, sokağa salındı. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır İtfaiye Fethiye Muğla kedi Güncel Haberler

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