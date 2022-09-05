Muğla haberleri! Datça'da salgında ara verilen bit pazarı yeniden kuruldu Güncel Haberler Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde salgın döneminde kaldırılan bit pazarında satışlar yeniden başladı. Muğla'nın Datça ilçesinde salgın döneminde kaldırılan bit pazarında satışlar yeniden başladı. Atatürk Kent Park'ta kurulan pazarda antika eşyalar, elektronik cihazlar, ikinci el kıyafetler, takı, mutfak ve ev eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuldu. Pazarda satış yapan 60 yaşındaki Vildan Akarca, pazara getirdiği kıyafet ve hediyelik eşyaların çoğunun satıldığını ifade etti. Füsun Sağdıç ise ürünlerini pazarda satma imkanı bulduğunu söyledi. Güncel Kaynak: AA / Sebiha Arslan Mustafa Kemal Atatürk Muğla Güncel Haberler

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