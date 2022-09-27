Muğla haberleri... Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı
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Muğla habere göre Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantı, Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında kaymakamlık binasında yapıldı.
Çoban, alınan karar ve çalışmalara ilişkin kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Karşılıklı konuşmaların ardından toplantı sona erdi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel