Muğla haberleri... Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı Güncel Haberler Muğla habere göre Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı, Kay­ma­ka­m Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da kaymakamlık binasında yapıldı. Çoban, alınan karar ve ça­lış­ma­lara ilişkin kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Karşılıklı konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Sebiha Arslan Hisarcık Datça Muğla Güncel Haberler

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