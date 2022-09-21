Muğla haberleri! Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 61, can salındaki 11 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota alarak karaya çıkardı. Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Muğla Güncel Haberler

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