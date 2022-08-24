Muğla gündem haberleri: Bodrum'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı Güncel Haberler Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'nda, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, ilçede yaşayan Ukraynalıların yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler de katıldı. Bazı Ukraynalıların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, Ukrayna bayrakları ve savaşa hayır pankartları açıldı. Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye çalıştığını ileri sürerek topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Etkinlikte Ukrayna şarkıları da seslendirildi. Ukrayna Bağımsızlık Günü Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı. Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı Güncel Haberler

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