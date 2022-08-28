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Muğla haberleri: Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

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Muğla haberleri: Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

Muğla gündem haberi | Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında 11 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.

İçerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Muğla Güncel Haberler

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