Muğla haberleri! Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı
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Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum Karaada açıklarında 15 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Tekne kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.
İçerisinde üç kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.