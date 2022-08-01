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Muğla haberleri! Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Muğla gündem haberi | Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Farilya Mahallesi'ndeki tek katı evden duman yükseldiğini gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti.

Söndürülen yanında, ev kullanılamaz hale geldi.

İlk incelemeye göre yangının buzdolabının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

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