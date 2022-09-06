BODRUM'A 2 KRUVAZİYER GEMİ İLE 5 BİN 316 TURİST GETİRDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bugün 2 kruvaziyer gemiyle toplam 5 bin 316 turist geldi. Gemilerden inen bazı yolcular, ilçeyi gezip, alışveriş yaptı.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a bugün 2 kruvaziyer gemi geldi. Bugün saat 07.00 sıralarında İstanbul'dan yola çıkan 263 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Mein Schiff Herz' adlı gemi ilçeye demirledi. Gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere 1696 yolcu ve 720 personel bulunduğu belirtildi. Geminin saat 22.00 sıralarında Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi. Saat 11.00 sıralarında ise bu kez 3 bin 620 yolcusu ve 1651 mürettebatı ile 347 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' isimli gemi Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Ağırlıklı olarak ABD'li turistlerin bulunduğu geminin saat 22.00 sıralarında Kuşadası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı bildirildi. Gemilerden inen bazı yolcular, ilçeyi gezip alışveriş yaptı. (DHA)