Muğla haberleri! AK Partili Gökcan'dan Fethiye Körfezi temizliği ve festival açıklaması Açıklaması

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan "CHP'li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı." dedi.

Bir dizi programa katılmak için ilçeye gelen Gökcan, DSİ Toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın incisi Fethiye Körfezi'nin içler acısı durumda, körfezde kirlilik ve kokunun hat safhada olduğunu söyledi.

Denize girmenin artık mümkün olmadığını, denizdeki canlı florasının can çekiştiğini ifade eden Gökcan, "Bunun sorumlusunu da hepimiz biliyoruz. Yerel seçimler öncesi bol keseden atıp, 'Seçimi kazandığımızda körfezi temizleyeceğiz. Kimse karışmasın, AB fonu kullanırız, kredi alırız, temizliği biz yaparız' diyenler bugün nerede? Fethiye Atıksu Arıtma tesislerinde bakım yapılmadığı için sık sık arızalar ve kırılmalar yaşandı ve bu da körfezde kirliliğe yol açtı. CHP'li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Fethiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine tespit edilen kirlilik nedenleriyle ilgili önlem alınması gerektiğini içeren uyarı yazıları yazıldığını dile getiren Gökcan, bunların da CHP'li belediyelerin aklını başına getirmeye yetmediğini kaydetti.

"Yapamayacaklarsa çıkıp söylesinler, biz yaparız"

Gökcan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın festivallerin iptaliyle değil, Fethiye Körfezi'nin kirlilik sorunu ve ilçedeki yolların yapımıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Fethiye Belediyesi ile Büyükşehir'den seçimlerde verdikleri Fethiye Körfezi temizliği sözünü yerine getirmesini isteyen Gökcan, "Yapamayacaklarsa çıkıp söylesinler, biz yaparız." ifadesini kullandı.

MilyonFest

Gökcan, ilçede 1-4 Eylül'de ikincisi düzenlenmesi planlanan MilyonFest Fethiye etkinliğine bilgi, belge, mevzuat ve İnlice Muhtarlığı ile İnlice Derneği'nin gerekçeli başvuruları nedeniyle izin verilmediğini anlattı.

Muhalefet partilerinin yöneticileri ile bazı milletvekillerinin festivalin keyfi olarak iptal edildiğini iddia ettiklerini hatırlatan Gökcan, şunları kaydetti:

"CHP'li siyasetçiler Ak Parti'yi suçlayarak, sanki biz yasaklamışız gibi algı operasyonu yapıyorlar. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da valileri 'Devletin valileri olun' diye uyarmış. Evet valiler, devletin valisidir Sayın Kılıçdaroğlu. Devletin valileri bir karar verirken, oturup keyiflerine göre karar vermiyorlar. Verdikleri karara, bu ne der, şu ne der diye bakmazlar ve bakmıyorlar da. Devlet yönetmek ciddi bir iş. İlgili birimlerden aldıkları resmi yazılara, konu ile ilgili kendilerine gelen taleplere ve mevzuata bakarak karar alıyor ve uyguluyorlar. Fethiye festivali ile ilgili olarak da sistem bu şekilde işlemiştir."

Söz konusu alanın Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Doğal Karakteri Korunacak alan ve Arkeolojik Sit alanı içerisinde kaldığı vurgulayan Gökcan, festivale izin verilmemesi için yapılan başvurular ile ilgili kurumların aldığı kararları anlattı.

Festivalin İnlice Plajı'nda yapılmasının uygun olmayacağı kararının devletin değil milletin kararı olduğunu belirten Gökcan, şöyle konuştu:

"Son olarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel de topa girerek Fethiye'deki festivale izin verilmemesini eleştirmiş. İzin verilmeyişinin arkasında art niyetler aramış. Niyet okumasında bulunmuş. Yaşam tarzına müdahale edildiğini iddia etmiştir. Buradan yaşam tarzına müdahale yorumunu çıkartmak ancak akıl ve izan yoksunluğu ile açıklanabilir. Kimse buradan siyaset yapmasın. Manüpülasyon ve algı operasyonu yapmasın. CHP'li Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Ankara'da oturup, Muğla'yı ve Fethiye'yi bilmeden atıp tutacağına, gelsin festivalin yapılacağı İnlice'deki hemşerilerimizi dinlesin. Muhtarlarımızla konuşsun. Ne devletin valisi ne de AK Parti olarak bizler festivallere karşı değiliz. Karşı da olmadık. Hele hele kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, etmeyeceğiz de. 20 yıllık iktidarlarımız dönemine bakarlarsa sayısız festival yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."