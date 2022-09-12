Son dakika haberi: Seydikemer'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Erol S'nin kullandığı 07 E 6102 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Boğalar mevkiinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ve Ayşe E, Nuriye K. ile Havva S. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Seydikemer Antalya Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Seydikemer'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler

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