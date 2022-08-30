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Muğla yerel haberi | Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Muğla yerel haberi | Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Muğla haberlerine göre 30 Ağustos Zafer bayramı ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer bayramı ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de düzenlenen törenle kutlandı.

Beşkaza meydanında düzenlenen törene, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Cemal Yalçın günün anlam ve önemine ilişkin konuştuğu etkinlikte öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Daha sonra Kaymakam Balcı, makamında tebrikleri kabul etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Togo Cumhuriyeti Fethiye Balcı Yerel Güncel Haberler

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