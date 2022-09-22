Muğla gündem haberi | Ula'da orman yangını (2)
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Muğla haberler: Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel