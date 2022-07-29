Muğla haberi! Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Haberler

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Muğla haberi! Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Muğla haberi! Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Muğla haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedi yavrusunun Patlangıç Mahallesi'ndeki bir binanın yağmur suyu gideri borusunda mahsur kaldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Ekipler, kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.

AA / Ali Ballı - Güncel

İtfaiye Fethiye Muğla kedi Güncel Haberler

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