Muğla haberi | Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Fanilya Mahallesi'nde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.K. ve F.K'yı suçüstü yakaladı. Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede 4 el yapımı dinamit lokumu, 100 gram nitrat gübre, dedektör, 2 jeneratör, 10 litre benzin, kazma, 2 balyoz, 2 murç, 2 levye, keser, 10 metre uzatma kablosu ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Bodrum Muğla Güncel Haberler

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