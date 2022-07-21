Muğla haberi | Muğla'da park halindeki araçtan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki bir araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı, tutuklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki bir araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki aracın camı kırılarak içindeki cüzdan ve telefonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen ekipler, bölgede arama çalışması yaptı. Polis ve mahalle bekçileri tarafından yeri tespit edilen şüpheli S.G, kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Görüntülerde, aracın sağ kapı camını zorlayarak kırıp koltuğa oturan zanlının, araçta arama yaptığı görülüyor. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Atatürk Caddesi Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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