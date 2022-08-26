Muğla haberi! Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Muğla haberi... Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Süleyman Küçem'in kullandığı 48 NY 024 plakalı motosiklet, Şehit Astsubay Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde N.K. yönetimindeki 34 EVZ 605 plakalı otomobille çarpıştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Küçem müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Muğla Güncel Haberler

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