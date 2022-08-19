Muğla haberi | Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Hakkıcan Pamuk idaresindeki 03 SA 600 plakalı otomobil, Milas-Ören kara yolu Çakıralan Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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