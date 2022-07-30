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Muğla haberi! Muğla'da bir kadın gölette ölü bulundu

Muğla haberi! Muğla'da bir kadın gölette ölü bulundu

Muğla haberi... Milas'ta bir kadının gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Milas'ta bir kadının gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, Selimiye Mahallesi'nde eğlence mekanının bahçesindeki gölette birinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, göletteki Zehra Bayır'ın (19) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, Ö.İ, İ.İ. ve Ü.K. tutuklandı.

AA / Ali Ballı - Güncel

112 Acil Çağrı Selimiye Muğla Güncel Haberler

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